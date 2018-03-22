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"Яндекс.Такси" в 2018 году вложит около 100 млн руб. в обновление таксопарков

Экономика и бизнес
22 марта, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Участников программы будут отбирать на основании оценки машин и водителей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" планирует в 2018 году инвестировать около 100 млн руб. в обновление парка машин такси с помощью партнерских программ с таксопарками.

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Как рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса, таксопарки с высоким качеством сервиса перевозок смогут получить премии за покупку новых машин при подключении их к "Яндекс.Такси". Помимо этого, такие таксопарки смогут экономить на маркетинге, участвуя в совместных с "Яндекс.Такси" рекламных кампаниях, направленных на привлечение водителей в таксопарк. Отбирать таксопарки для участия в программе будут на основании оценки машин и водителей.

Москва станет первым городом, где будет внедрена такая программа обновления машин. "Мы уже ведем переговоры с крупнейшими таксопарками Москвы, которые инвестируют в обновление машин в этом году", - пояснили в компании.

После того, как программа будет опробована в столице, она будет запущена в других регионах (в первую очередь там, где заключены соглашения об информационном сотрудничестве с местными министерствами транспорта - более 20 регионов, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск).

Средний возраст машин, подключенных к "Яндекс.Такси", составляет 2,8 лет, при этом больше половины машин младше двух лет. Ранее "Яндекс.Такси" с целью стимулирования обновления таксопарка также договорился с рядом автопроизводителей о скидках для своих партнеров.

В феврале "Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. "Яндекс.Такси" вложил в СП $100 млн, Uber - еще $225 млн. На момент создания объединенная компания оценивалась в сумму свыше $3,8 млрд.

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