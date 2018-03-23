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США ввели пошлины на импорт металлов

Экономика и бизнес
23 марта, 7:03 дата обновления: 23 марта, 7:04 UTC+3

В отношении некоторых стран действуют исключения

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. США ввели в пятницу импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности. Из списка исключили ряд стран, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая, говорится в распространенной Белым домом документации.

Сборы вводятся в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. "Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 (07:01 мск - прим. ТАСС) пятницы 23 марта 2018 года", - сказано в заявлении.

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Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза. До этого срока власти США будут обсуждать "приемлемые долгосрочные альтернативные способы устранения угрозы национальной безопасности". "К 1 мая 2018 года президент, учитывая данные консультации, решит, будут ли и дальше эти страны освобождены от действий пошлин. Европейский союз будет вести переговоры от имени своих стран-членов", - отметили в Белом доме.

"Администрация США будет внимательно следить за импортом стали и алюминия из этих стран", - говорится в документе. При этом представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр торговли США Уилбур Росс могут посоветовать Трампу "в случае необходимости установить квоты" на продукцию этих государств.

Белый дом подчеркивает, что остальные страны, в отношении которых начали действовать таможенные сборы, также могут обсудить с Соединенными Штатами вопрос исключения их из списка.

Трамп официально объявил о решении ввести пошлины еще 8 марта, указав, что они вступят в силу через 15 дней. Ранее Вашингтон решил освободить от сборов продукцию Канады и Мексики - двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Называя это "особым случаем", США почти не скрывают, что рассчитывают таким образом добиться от своих ближайших соседей уступок на переговорах об изменении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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