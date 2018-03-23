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"Калашников" опроверг связь с американской компанией Kalashnikov USA

Экономика и бизнес
23 марта, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В концерне отметили, что с момента введения санкций со стороны США в 2014 году никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский концерн "Калашников" опровергает какую-либо связь с американской компанией Kalashnikov USA. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе концерна.

"На сегодняшний день концерн "Калашников" не ведет бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями", - сказали в пресс- службе.

Как отметили в концерне, с момента введения санкций со стороны США в 2014 году никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями, которые упомянуты в материале Bloomberg, деятельность концерна осуществляется исключительно согласно законодательству РФ.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, прокуратура Майами (штат Флорида) начала разбирательство в отношении американской компании Kalashnikov USA, производящей автоматическое стрелковое оружие. В частности, компания выпускает так называемый АК-47. "Bloomberg утверждает, что между компаниями Kalashnikov USA и российским "Калашниковым" сохранились "некоторые связи" и после введения санкций в 2014 году.

В июле 2015 года в пресс-службе концерна "Калашников" сообщили, что предприятие не может препятствовать продаже в США автоматов Калашникова в связи с антироссийскими санкциями. В концерне тогда уточнили, что "на территории США товарный знак не был зарегистрирован". Представители предприятия назвали ожидаемым начало производства автоматов Калашникова на территории США и заявили, что намерены бороться с этим явлением, выпуская принципиально новые изделия.

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