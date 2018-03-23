Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ назвал победой над здравым смыслом разрыв Киевом экономических связей с Россией

Экономика и бизнес
23 марта, 13:34 UTC+3 МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В министерстве отметили, что "на глазах происходит деиндустриализация Украины"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Решение Киева прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией является победой над здравым смыслом. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Смотрите также

Минэкономразвития Украины планирует за 3-4 года вернуть экономику на уровень 2013 года

Украина попала в топ-10 самых "несчастных экономик" мира по версии Bloomberg

Медведчук: Украине надо не разрывать, а восстанавливать экономическое сотрудничество с РФ

Рада поручила принять меры для реализации "ответственности РФ за агрессию против Украины"

"На днях украинскими властями было заявлено о еще одной победе над здравым смыслом - сообщено о принятом кабинетом министров Украины решении о прекращении действия программы экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 годы. Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей стратегической цели - нанести максимальный ущерб собственной экономике", - подчеркнул дипломат.

"Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками фактически уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство в передовых, высокотехнологичных отраслях, в частности в атомной промышленности, в атомной энергетике, в ракетостроении, в космических технологиях, в авиационной промышленности, в транспорте, в военно-промышленной сфере, - отметил Кожин. - Разрыв сегодня торгово-экономических связей с Россией никоим образом не заменяет выделяемые Евросоюзом мизерные квоты на поставку в ЕС, с позволения сказать, стратегических сырьевых товаров, таких как мед, грибы, соки, сгущенка, зерновые, томаты и мясо птицы".

По его словам, "на наших глазах происходит деиндустриализация Украины".

Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией 21 марта. Данная программа была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других. Ранее, поясняя необходимость прекращения действия сотрудничества, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что дело в переориентации украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: система антидопинговых профилей имеет возможность для предвзятости и манипуляции
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
5
Заложники в супермаркете во Франции освобождены
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама