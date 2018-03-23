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В Ессентуках на средства курортного сбора построят новый бульвар

Экономика и бизнес
23 марта, 14:03 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 23, марта. /ТАСС

На развитие курортной инфраструктуры в 2018 году направят более 54,1 млн рублей

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ЕССЕНТУКИ, 23 марта. /ТАСС/. Более 54,1 млн рублей из средств курортного сбора, который на Ставрополье начнут взимать с мая, в Ессентуках планируют направить на развитие курортной инфраструктуры, в частности на строительство нового курортного бульвара, сообщил в пятницу ТАСС заместитель главы администрации города Михаил Баскин.

"На развитие курортной инфраструктуры в 2018 году будет направлено свыше 54,1 млн руб.", - сказал собеседник агентства.

Первоочередные объекты финансирования определили через общественные слушания. Общественный совет города выбрал проект строительства нового курортного бульвара, который будет проходить между Курортным парком и санаторием "Москва", а далее через подземный переход, под автодорогой и железнодорожными путями, в Заполотнянский район, в Парк Победы.

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"Проектная документация сейчас проходит экспертизу. Проекты выставлены на общее обозрение, получили народное одобрение", - рассказал Баскин.

По данным краеведов, парк в центре Ессентуков, к которому будут вести новый курортный бульвар, существовал с XIX века. В 1903 году он назывался Английским, поскольку был разбит по канонам английских ландшафтных парков с характерной свободной планировкой и максимальной естественностью композиции. В советское время его стали называть Комсомольским, а в 1985 году, к 40-й годовщине Дня Победы, он стал парком Победы. В 2017 году его реконструировали за 40 млн рублей, также отремонтировали подземный переход к нему под автострадой и железной дорогой. Объединение двух парков расширит курортную территорию на более чем 40 га.

В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах с туристов за пользование курортной инфраструктуры в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье эксперимент начнется 1 мая в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках, и максимально возможный размер курортного сбора составит 50 рублей на протяжении всего эксперимента. Ожидаемый объем поступлений за восемь месяцев первого года эксперимента - 181 млн рублей. По прогнозам властей, новшество не должно повлиять на объем турпотока в регион, который по итогам 2017 года посетили более 1 млн туристов.

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