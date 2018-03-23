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ЦБ готов поддержать объединение банковских ассоциаций в одну структуру

Экономика и бизнес
23 марта, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банки должны сами принять соответствующее решение

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России готов поддержать объединение банковских ассоциаций в одну структуру в случае соответствующего решения со стороны профильного сообщества. Об этом на брифинге с журналистами по итогам совета директоров ЦБ РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Это решение банковского сообщества. Какое они примут решение, на то мы и согласны. Мы готовы работать с одной ассоциацией, с несколькими ассоциациями. Это полностью решение банковского сообщества", - сказала она, комментируя предложение совета Ассоциации банков России создать единую структуру из всех объединений в банковском сообществе.

В пятницу Ассоциация банков России разослала обращение своего совета с предложением объединиться всем банковским ассоциациям в одну структуру. По мнению совета, такой подход позволит выйти на "новый уровень представления интересов кредитных организаций в отношениях с регулирующими и законодательными органами".

В сентябре прошлого года председатель совета ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявлял, что выступает за объединение с Ассоциацией российских банков (АРБ), от членства в которой прошлым летом отказались ряд крупнейших кредитных организаций из-за снижения эффективности ее работы. По словам Аксакова, он уже предлагал главе АРБ Гарегину Тосуняну объединить ассоциации, однако получал отказ.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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