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NYT: Uber испытывал проблемы с беспилотными автомобилями еще до аварии в Аризоне

Экономика и бизнес
24 марта, 3:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, марта. /ТАСС

Беспилотные машины компании в среднем проезжали в автономном режиме около 21 км, а затем водителям-испытателям приходилось брать управление на себя

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НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Неприятности при испытаниях беспилотных автомобилей преследовали американскую компанию Uber задолго до аварии, приведшей неделю назад к гибели женщины в городе Темпе (штат Аризона). Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.

По данным ее источников, водителям-испытателям Uber еще в прошлом году приходилось брать управление такими машинами на себя чаще, чем их коллегам в конкурирующих компаниях. Особенно часто это происходило во время движения вблизи строек и мимо грузовиков с высокими бортами.

Как результат, по состоянию на март текущего года беспилотные автомобили Uber в среднем проезжали в автономном режиме не более 20,9 км. Потом водителям приходилась по тем или иным причинам брать управление на себя. Для сравнения, у компании Google аналогичные показатели достигают чуть более 9 тыс. км езды в автономном режиме, поясняет издание, ссылаясь на документы внутреннего пользования Uber.

Как сообщила ранее газета San Francisco Chronicle со ссылкой на полицию, 18 марта беспилотный автомобиль марки Volvo, двигавшийся в автономном режиме, в Темпе сбил женщину, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте и перевозившую через нее таким образом свой велосипед. Машина была оборудована двумя камерами наблюдения, одна из которых была направлена на дорогу, а другая - на водительское кресло. Полиция проверила видеозаписи с этих камер и обнаружила, что женщина возникла перед транспортным средством слишком неожиданно. Женщина от полученных травм позднее скончалась больнице, избежать этого инцидента якобы было невозможно.

Средства массовой информации США подчеркивают, что это ЧП стало первым известным случаем гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. Компания Uber в связи с инцидентом приняла решение временно прекратить испытания своих беспилотных автомашин в Темпе, Финиксе (штат Аризона), Питтсбурге (Пенсильвания), Сан-Франциско (Калифорния) и Торонто (канадская провинция Онтарио). Как долго будет сохраняться в силе этот запрет, не уточняется.

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