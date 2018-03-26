Самолет Qantas вернулся в Австралию из Лондона, совершив обратный беспосадочный полет

СИДНЕЙ, 26 марта. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas, вылетевший в воскресенье из Лондона, совершил в понедельник посадку в аэропорту австралийского города Перт. Согласно информации аэропорта, борт приземлился примерно на 15 минут раньше запланированного времени, пробыв в воздухе 16 часов 34 минуты.

Таким образом, Qantas завершила выполнение двух рейсов - QF9 и QF10, с субботы по понедельник ее Dreamliner впервые в истории совершил два беспосадочных полета из Австралии (Перта) в Великобританию (Лондон) и обратно. Протяженность каждого из них составила 14498 км. На более дальние расстояния в настоящее время летают только самолеты Boeing 777-200 компании Qatar Airways, которая в феврале прошлого года начала выполнение рейсов между столицей Катара Дохой и новозеландским Оклендом, преодолевая расстояние 14535 км.

Boeing 787-9 Qantas способен взять на борт 236 пассажиров, его обслуживают 16 членов экипажа, в том числе четыре пилота, при этом на протяжении всего полета один или два пилота попеременно отдыхают.

Планы на будущее

Перт расположен на западе Австралии, на берегу Индийского океана, в нем проживает около 8% населения страны. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов - Сиднея, Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии.

Тем не менее исполнительный директор Qantas Алан Джойс уже сообщил, что казавшаяся несбыточной мечта о беспосадочных перелетах из Сиднея и Мельбурна в Лондон может довольно скоро стать реальностью благодаря новому поколению пассажирских авиалайнеров - A350-900ULR и Boeing 777-8. "Мы полагаем, что эти новые самолеты смогут летать по сверхпротяженным маршрутам, так что о рейсах Сидней - Лондон и Мельбурн - Лондон, вероятно, можно будет говорить в 2022 году", - пояснил Джойс.

Глава австралийской авиакомпании также уточнил, что в планах Qantas - полеты из Сиднея и Мельбурна в Нью-Йорк, протяженность которых составит около 17 тыс. км Джойс назвал эти сверхдальние маршруты "последним рубежом мировой авиации".

"Путь кенгуру"

Первый авиарейс из Австралии в Великобританию компания Qantas выполнила совместно с английской компанией Imperial Airways в апреле 1935 года, австралийские пилоты доставили пассажиров из Брисбена в Сингапур, где их приняли на борт англичане (билеты на рейсы двух компаний приобретались раздельно). Общая продолжительность полетов от Брисбена до Лондона составляла более 12 дней, самолеты взлетали и садились 31 раз, а часть маршрута - от Бриндизи (Италия) до Парижа - пассажиры преодолевали на поезде.

Первый самостоятельный коммерческий рейс из Австралии в Великобританию Qantas выполнила в декабре 1947 года - самолет Lockheed Constellation перевез более чем за четверо суток 29 пассажиров и 11 членов экипажа из Сиднея в Лондон с остановками в Дарвине, Сингапуре, Калькутте, Карачи, Каире и Триполи (пассажиры ночевали в Сингапуре и Каире). Впоследствии Qantas неоднократно изменяла этот маршрут, получивший название "Путь кенгуру", включая и исключая из него посадки во Франкфурте, Цюрихе, Афинах, Белграде, Риме, Бейруте, Тегеране, Бомбее и Коломбо.