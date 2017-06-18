Вокруг Земли без дозаправки: топ мировых рекордов авиаперелетов

Самолет АНТ-25, на котором в 1937 году Валерий Чкалов совершил беспосадочный перелет через Северный полюс в США © Иван Шагин/ТАСС

Кругосветные беспосадочные перелеты

Первый в мире кругосветный беспосадочный перелет состоялся в 1949 году.

Стратегический бомбардировщик 43-й бомбардировочной группы ВВС армии США Boeing B-50 Superfortress с экипажем из 14 человек 26 февраля взлетел с авиабазы Касвелл (Форт-Уэрт, штат Техас).

Самолет вернулся на этот же аэродром 2 марта, преодолев за 94 часа и 1 минуту расстояние в 37 742 км. Средняя скорость составила 401 км/ч. В полете запасы топлива бомбардировщика четыре раза пополнялись с помощью самолетов-заправщиков.

Первый беспосадочный перелет вокруг земного шара без дозаправки совершили 14–23 декабря 1986 года Дик Рутан и Джина Игер на самолете Rutan Model 76 Voyager.

Воздушное судно с двумя поршневыми двигателями было построено авиаконструктором Бёртом Рутаном специально для установки рекорда. Полет длился 216 часов 3 минуты и 44 секунды. Всего самолет преодолел 42 432 км со средней скоростью 186,11 км/ч.

1–3 марта 2005 года предприниматель и летчик Стив Фоссет на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer установил мировой рекорд скорости безостановочного кругосветного пилотируемого перелета без дозаправки.

Одноместный самолет с турбореактивным двигателем, созданный компанией Бёрта Рутана Scaled Composites, совершил полет вокруг Земли за 67 часов 1 минуту и 46 секунд. Средняя скорость полета составила 590,7 км/ч, самолет преодолел дистанцию в 36 912 км.

Рекорды длительности перелетов

Первым в серии громких советских рекордов длительности авиаперелетов стало достижение экипажа Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова.

20–22 июля 1936 года они на экспериментальном самолете АНТ-25 (главные конструкторы — Андрей Туполев и Павел Сухой) перелетели из Москвы на дальневосточный остров Удд (ныне — остров Чкалова, Хабаровский край). Воздушное судно преодолело 9 374 км за 56 часов 20 минут.

12–14 июля 1937 года экипаж Михаила Громова, Андрея Юмашева и Сергея Данилина на АНТ-25 улучшил достижения коллег, совершив за 62 часа 17 минут беспосадочный перелет на расстояние 11 500 км по маршруту Москва — Сан-Джасинто (штат Калифорния, США).

Их рекорд был побит в ноябре 1938 года: два бомбардировщика Vickers Wellesley британских ВВС пролетели без посадки 11 539 км между Египтом и Новой Австралией.

Рекорд продолжительности пилотирования самолета с дозаправками был установлен в 1959 году в США.

Роберт Тимм и Джон Кук на специально подготовленном легкомоторном самолете Cessna 172 взлетели с аэропорта Маккарран (Лас-Вегас, штат Невада) 4 декабря 1958 года. Воздушное судно безостановочно кружило над летным полем в течение 64 дней 22 часов 19 минут 5 секунд и 5 февраля 1959 года совершило мягкую посадку. Дозаправка самолета в воздухе осуществлялась дважды в день с помощью бензовоза, двигавшегося по территории аэродрома.

Рекорд самого продолжительного пилотирования самолета без дозаправок установлен в 2015 году в ходе кругосветного полета Андре Боршберга на электросамолете Solar Impulse 2.

В период с 28 июня по 3 июля на участке Нагоя (Япония) — Гавайи (США) Боршберг за 117 часов и 52 минуты преодолел расстояние в 7 212 км. Одновременно он установил рекорд по дальности беспосадочного перелета для электросамолетов. Сам кругосветный перелет прерывался из-за неполадок аккумуляторов воздушного судна.

Рекорд самого продолжительного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) установлен аппаратом QinetiQ Zephyr 7 на испытательном полигоне Юма армии США (штат Аризона). БПЛА пробыл в воздухе две недели — 336 часов 22 минуты и 8 секунд.

Самые продолжительные беспосадочные регулярные авиарейсы

По состоянию на июнь 2017 года самый продолжительный беспосадочный авиарейс в мире выполняет катарская авиакомпания Qatar Airways по маршруту Окленд (Новая Зеландия) — Доха (Катар).

ТАСС/Ruptly

Первый полет был выполнен 6 февраля 2017 года. На рейсе используется дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Boeing 777-200LR. Расстояние в 14 524 км между Оклендом и Дохой он преодолевает за 17 часов 30 минут.

Самый продолжительный беспосадочный авиарейс среди российских перевозчиков выполняет "Аэрофлот". Это рейс SU106 по маршруту Москва — Лос-Анджелес (США) протяженностью 9781 км. Дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-200 преодолевают его за 12 часов 50 минут.

Авиаперевозчик Singapore Airlines планирует получить в 2018 году ультрадальний широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900ULR. Ожидается, что эти машины будут использоваться для беспосадочных перелетов из Сингапура в Нью-Йорк (США) на рекордное расстояние 15 348 км.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье".