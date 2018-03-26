МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минпромторг начал прием заявок от магазинов на участие в пилотном проекте tax free. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"На первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных правительством РФ", - приводит пресс-служба Минпромторга слова министра Дениса Мантурова.

"Также планируется расширить географию пилотного проекта за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018", - говорят в министерстве.