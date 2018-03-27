Власти Крыма подтвердили отставку руководства госкомпании "Черноморнефтегаз"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Руководство крымского госпредприятия "Черноморнефтегаз" действительно ушло в отставку, сообщил журналистам во вторник министр топлива и энергетики региона Вадим Белик.

"Борис Зимин и его заместители написали заявление и подали в отставку. Это было их собственное желание", - сообщил он уточнив, что событие произошло в пятницу. В настоящее время, по словам Белика, исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначили Александра Кузнецова.

Ранее об отставке руководства "Черноморнефтегаза" ТАСС сообщал знакомый с ситуацией источник. По его данным, сроки вывода Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает "Черноморнефтегаз".

Белик во вторник также отметил, что региональное минтопэнерго проверяет данную информацию. "Проверка проводится министерством топлива и энергетики Крыма. Еще результатов нет, будут на этой неделе. Речь идет именно о строительстве газопроводов-отводов к ТЭС в Симферополе и Севастополе. Про отставание мы не говорим, мы нагоняем сроки", - подчеркнул он.

"Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", строит в Крыму две газовые теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланировали на май 2018 года. В марте на Таврической ТЭС осуществили первый розжиг газовой турбины первого энергоблока с выходом на холостой ход - 3 тыс. оборотов в минуту.

Зимин возглавлял ГУП "Черноморнефтегаз" с июля 2017 года. Перед этим несколько месяцев он проработал вице-премьером Крыма, а ранее руководил предприятием "Нортгаз" (российское добывающее предприятие, недропользователь газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения). ГУП РК "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.