Замглавы Минфина против предложения о страховании в местах скопления людей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Замминистра финансов Алексей Моисеев раскритиковал предложение главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса о введении страховой ответственности владельцев мест массового скопления людей.

"Что такое массовое скопление людей? Красная площадь - это массовое скопление людей или нет? Очевидно, что массовое. <...> Я бы лучше пересмотрел подход к формированию перечня объектов для ответственности владельцев опасных производственных объектов", - сказал Моисеев журналистам.

Он отметил, что изменение перечня объектов не потребует изменений в законодательстве. "Это просто Ростехнадзор должен рассмотреть возможность включения этих помещений. Здесь мы готовы поддержать", - добавил он.

Пожар в "Зимней вишне"

В пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

В Кемерове объявлен траур. После пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").