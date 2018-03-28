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Переговоры по возобновлению полетов в курортные города Египта продолжатся к началу лета

Экономика и бизнес
28 марта, 16:12 дата обновления: 28 марта, 16:15 UTC+3

Глава Минтранса Максим Соколов отметил, что ведомство вернется к вопросу возобновления авиасообщения после открытия маршрута Москва - Каир

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Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Переговоры по возобновлению авиасообщения между Россией и курортными городами Египта запланированы на конец весны - начало лета 2018 года. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов в среду в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы вернемся к этому вопросу (возобновления рейсов в другие города Египта, кроме Каира - ред.) после открытия этого маршрута (Москва - Каир), изучения опыта работы в новых форматах. Переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть начало лета", - сказал он.

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Соколов напомнил, что регулярные рейсы из Москвы в Каир должны быть возобновлены в ближайшем будущем. "Авиакомпании уже ставят их на апрель в свое расписание", - подчеркнул глава Минтранса.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в столицу Египта 11 апреля.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания.

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