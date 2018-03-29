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Проект о праве ЦБ вводить представителей в любой банк может поступить в Думу осенью

Экономика и бизнес
29 марта, 12:57 дата обновления: 29 марта, 12:58 UTC+3

В настоящее время проект закона готовится внутри Центробанка, заявила зампред регулятора Ольга Полякова

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Законопроект о праве Банка России вводить своих уполномоченных представителей в любой банк, в деятельности которого регулятор увидит признаки вывода активов, может поступить на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию. Об этом журналистам сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова в кулуарах ежегодной конференции Ассоциации банков России.

"Это в наших планах. Я не думаю, что это будет в эту сессию, поскольку много новаций было внесено в закон о Банке России. Скорее всего, в осеннюю сессию это произойдет", - сказала Полякова, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда законопроект может поступить в Госдуму.

По словам Поляковой, в настоящее время проект закона готовится внутри ЦБ РФ. Она также напомнила, что регулятор не имеет права самостоятельно вносить законопроекты в Госдуму, поэтому, вероятнее всего, законодательная инициатива будет внесена депутатами.

В январе зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор намерен получить право направлять своих уполномоченных представителей практически в любые банки с признаками вывода активов и других рисков. В настоящее время регулятор ограничен в этом праве размером активов банков.

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