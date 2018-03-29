Дуров объяснил причину сбоя работы Telegram

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о скором возобновлении работы мессенджера после масштабного сбоя, который наблюдается в четверг у пользователей по всему миру. Об этом он написал в четверг в Twitter.

Проблемы в работе мессенджера начались после 11:00 мск, с ними сталкиваются пользователи из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ. Дуров объяснил сбой отключением питания в кластере серверов мессенджера, отметив, что восстановление работы Telegram во многом зависит от устранения неполадок с энергетическим оборудованием в дата-центре (помещение для размещения серверного и сетевого оборудования).

"Инженеры дата-центра сообщают, что скоро восстановят электропитание [серверов], что ж, скрестим пальцы", - написал он в Twitter.

The datacenter engineers say power in will be up very soon, so fingers crossed. — Pavel Durov (@durov) 29 March 2018