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Дуров объяснил причину сбоя работы Telegram

Экономика и бизнес
29 марта, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава компании также пообещал скорое восстановление мессенджера

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Павел Дуров

Павел Дуров

© Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о скором возобновлении работы мессенджера после масштабного сбоя, который наблюдается в четверг у пользователей по всему миру. Об этом он написал в четверг в Twitter.

Проблемы в работе мессенджера начались после 11:00 мск, с ними сталкиваются пользователи из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ. Дуров объяснил сбой отключением питания в кластере серверов мессенджера, отметив, что восстановление работы Telegram во многом зависит от устранения неполадок с энергетическим оборудованием в дата-центре (помещение для размещения серверного и сетевого оборудования).

"Инженеры дата-центра сообщают, что скоро восстановят электропитание [серверов], что ж, скрестим пальцы", - написал он в Twitter.

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