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Times: компания AstraZeneca планирует принять участие в ПМЭФ-2018

Экономика и бизнес
2 апреля, 4:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, апреля. /ТАСС

Ранее основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился к британским топ-менеджерам с призывом бойкотировать форум

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ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания AstraZeneca планирует принять участие в XXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая. Об этом в понедельник сообщила газета The Times.

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В компании изданию заявили, что планируют участвовать в форуме, но "все еще прорабатывают детали" своего участия.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на коммерческом использовании рецептурных препаратов в терапевтических областях и неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, на российском рынке присутствует с 1993 года. AstraZeneca с 2015 года имеет производственное предприятие в Калужской области, которое издание оценивает в $224 млн.

Газета опросила и другие британские компании, планируют ли они участвовать в ПМЭФ-2018. В британской нефтегазовой корпорации BP отказались отвечать на вопрос, поедет ли ее глава Боб Дадли на форум. В другом энергетическом гиганте, англо-голландской компании Royal Dutch Shell, заявили, что обычно не комментируют планы поездок своих топ-менеджеров.

Не дала ответа об участии в предстоящем форуме и другая компания из Великобритании и Нидерландов - Unilever. Российско-британская торговая палата сообщила об отсутствии у нее планов принимать участие в ПМЭФ-2018, пишет издание.

Как отмечает газета, ранее с призывом бойкотировать форум в Санкт-Петербурге к британским топ-менеджерам обратился основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он назвал саму возможность их поездки на ПМЭФ крайне непатриотичным шагом. В прошлом году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в преднамеренном банкротстве, уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей и осудил его на девять лет колонии заочно.

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