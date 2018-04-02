Минкавказ предложил АСИ присоединиться к проекту по подготовке кадров в СКФО

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа предложило Агентству стратегических инициатив (АСИ) сотрудничать в разработке программы, направленной на подготовку кадров для реализации инвестпроектов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). С таким предложением выступил замглавы ведомства Олег Хацаев на встрече с руководителем АСИ Светланой Чупшевой, сообщили в понедельник в пресс-службе Минкавказа.

"Статс-секретарь - заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев выступил с предложением к АСИ стать ассоциированным участником проекта по подготовке и реализации магистерской программы "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации" совместно с Российской экономической школой, Финансовым университетом при правительстве РФ, Корпоративным университетом Сбербанка, Северо-Осетинским государственным университетом, Чеченским государственным университетом для подготовки кадров для реализации инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, глава АСИ Светлана Чупшева в свою очередь предложила предоставить участникам проекта доступ к возможностям Университета национальной технологической инициативы "20.35", который "благодаря сетевому принципу функционирования и цифровым образовательным платформам поможет удаленно подготовить специалистов в сфере цифровой экономики".

Стороны также обсудили предложения АСИ о создании профильной рабочей группы при Минкавказе РФ с участием представителей Агентства, органов исполнительной власти субъектов СКФО и деловых объединений. Предполагается, что рабочая группа будет оценивать, как работа органов исполнительной власти и "субъектов естественных монополий" влияет на позиции регионов Северного Кавказа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Кроме того, представители Минкавказа и АСИ обсудили организацию участия субъектов СКФО во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально- экономического развития субъектов Российской Федерации.

Комплексный проект по созданию магистерской программы подготовки кадров для работы в регионах СКФО планируется разработать с участием Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Российской экономической школы и Финансовым университетом при правительстве РФ. Предполагается, что реализация проекта позволит подготовить для работы на Северном Кавказе специалистов нового типа, которые смогут управлять проектами на всех стадиях - от разработки до внедрения инновационных составляющих. Кроме того, работа над проектом поможет развитию связей между вузами Северного Кавказа и ведущими вузами страны.