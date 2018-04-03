Индекс Dow Jones упал на 1,9% на фоне повышения Китаем пошлин на товары из США

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 458,92 пункта (1,90%) по итогам сессии на Нью-йоркской фондовой бирже на фоне решения властей КНР повысить пошлины на ряд наименований продукции США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 23 644,19 пункта. В течение торгов он падал примерно на 750 пунктов, однако позже несколько восстановился. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 58,99 пункта (2,23%) и оказался на отметке 2581,88 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 193,33 пункта (2,74%), до 6870,12 пункта.

"Тот факт, что страна повысила пошлины в качестве ответной меры является значимым шагом в неверном направлении", - сказала агентству Associated Press о предпринятых Китаем мерах аналитик инвестиционной компании Edward Johnes Кейт Уорн. По ее утверждению, действия Пекина "усугубляют беспокойство о том, что будет иметь место повышение пошлин и есть возможность более ощутимых последствий, чем ожидали инвесторы на прошлой неделе".

"И то же самое, что относится к Китаю, может касаться Мексики", - добавила Уорн.

Беспокойства технологических компаний

Одним из факторов снижения котировок также стала критика президента США Дональда Трампа в отношении компании, продающей товары и услуги через интернет, - Amazon. Глава Белого дома ранее не раз обвинял Amazon в том, что она не в полной мере выплачивает налоги, а Почтовая служба США якобы несет из-за нее крупные убытки. Акции Amazon по итогам торгов подешевели на 5,21% до $1371,99.

"Президент США выступает с нападками на компанию из-за того, что он считает недобросовестными методами с ее стороны", - приводит телеканал CNN слова руководителя департамента операций с ценными бумагами в инвестиционной компании Wedbush Securities Йэна Винера.

Ценные бумаги технологической корпорации Intel подешевели на 6,07% до $48,92 доллара. Это произошло после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах компании Apple начать с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac процессоры собственного производства. В настоящее время Intel является одним из поставщиков процессоров для Apple.

Торговый спор США и КНР

Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Американский лидер также поручил министру финансов Соединенных Штатов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Министерство финансов Китая сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.