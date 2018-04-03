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Россия готова рассмотреть расширение списка турецких поставщиков томатов

Экономика и бизнес
3 апреля, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее ввоз томатов был разрешен 14 турецким предприятиям

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор предложил министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции расширить список предприятий, желающих поставлять томаты в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Также турецкой стороне представили программу визита специалистов Россельхознадзора на данные предприятия.

"В рамках достигнутых с турецкой стороной договоренностей, продолжается поэтапное открытие ввоза томатов из Турецкой Республики в Российскую Федерацию с предприятий, с работой которых ознакомились эксперты Россельхознадзора в декабре 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее ввоз этой продукции был разрешен 14 турецким предприятиям.

Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции, которые являются основной статьей сельхозэкспорта республики. Разрешенный объем поставок - 50 тыс. т. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в интервью турецкому агентству Анадолу говорил, что из этого объема пока поставлено лишь 11,5 тыс. т. В этой связи Россельхознадзор по мере окончания проверок будет постепенно увеличивать количество предприятий, которые имеют право поставлять турецкую сельхозпродукцию.

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