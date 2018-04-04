Facebook удалил более 270 аккаунтов "Агентства интернет-исследований"

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook удалила более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся организацией "Агентство интернет-исследований", которую власти США обвинили в оказании влияния на президентские выборы в этой стране. Об этом сообщил во вторник глава соцсети Марк Цукерберг.

"Сегодня (во вторник - прим. ТАСС) мы предприняли важный шаг, направленный на защиту честных выборов по всему миру, удалив более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием "Агентство интернет-исследований" (АИИ)", - написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

По его словам, аккаунты были удалены "не из-за контента", распространяемого с их помощью, а потому что они "контролировались АИИ". "Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире", - утверждал Цукерберг.

По версии главы соцсети, удаленные страницы и аккаунты "были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина". "В данном конкретном случае некоторые удаленные страницы принадлежали российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались АИИ", - написал Цукерберг, не уточнив, о каких СМИ идет речь.

В феврале этого года власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной кампании 2016 года. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, АИИ "начиная с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США". Помимо этого, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований".

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.