Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты: КНР будет придерживаться сдержанной политики в ответ на протекционизм США

Экономика и бизнес
4 апреля, 5:21 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, апреля. /ТАСС

При этом экономисты предрекают нарастание конфликта и призывают готовиться к "сложной игре"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Власти КНР не склонны к резким действиям на международной арене и в ответ на усиливающиеся протекционистские меры Соединенных Штатов будут прибегать к хорошо продуманным сдержанным мерам. Об этом сообщила в среду ведущая китайская газета Global Times со ссылкой на мнения местных экспертов.

Смотрите также

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с пошлинами на китайские товары

США обнародовали список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести пошлины

В США заявили, что надеются избежать эскалации торгово-экономических споров с КНР

"Решения, недавно принятые Китаем как ответный шаг на одностороннюю протекционистскую политику Вашингтона, свидетельствуют о решительном настрое нашей страны. В то же время Пекин склонен действовать рационально и сдержанно", - приводит издание слова экономиста из Института мировой экономики и политики при Академии общественных наук Китая Дун Янь.

По ее словам, нарастание конфликта между КНР и Соединенными Штатами налицо. "Впрочем, [взаимные] угрозы, которые в нашей стране пока воспринимаются как козыри для торга, могут не подействовать и приведут к торговой войне", - резюмировала она.

Как выразился профессор Университета международного бизнеса и экономики (Пекин) Ту Синьцюань, "драма разворачивается под фанфары и уже приняла явно выраженный характер". "Это так просто не закончится и, похоже, будет длиться довольно долго", - отметил эксперт. Он пояснил, что в случае прекращения давления, оказываемого США на Китай, администрация президента Дональда Трампа может стать менее популярной в его собственной стране.

Ведущий экономист инвестиционного банка Ping An Securities Чжан Мин полагает, что следующим шагом Вашингтона станут ограничения в отношении прямых иностранных инвестиций Китая, а также более жесткие меры в сфере защиты интеллектуальной собственности. "Нам нужно приготовиться к сложной игре, которая разворачивается между КНР и Соединенными Штатами", - резюмировал он.

Ранее минкоммерции и МИД Китая выразили решительный протест в связи с планируемым введением американской стороной 25% пошлин на ряд китайских товаров. Соответствующий список тарифов в отношении продукции из КНР был опубликован правительством США во вторник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
2
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
3
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
4
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
5
Король биатлона Бьорндален уходит
6
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
7
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости