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Посол КНР в США назвал неверным шагом новые торговые пошлины

Экономика и бизнес
4 апреля, 8:03 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, апреля. /ТАСС

Цуй Тянькай также пообещал, что китайская сторона ответит "ударом на удар"

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ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Введение властями США новых ввозных пошлин на китайские товары является "еще одним шагом в неверном направлении". Об этом заявил в опубликованном в среду интервью Центральному телевидению Китая посол КНР в США Цуй Тянькай.

"Полагаем, что это новый шаг в неверном направлении. Это односторонняя, протекционистская мера. Мы определенно ответим ударом на удар", - сказал он.

На вопрос о том, какие меры предпримет в ответ Китай, дипломат не дал прямого ответа.

"У нас есть меры, которые могут быть предприняты. Они будут пропорциональны действиям американской стороны и будут соответствовать им по своей интенсивности и масштабу. Министерство коммерции вскоре объявит об этом, и вы сами увидите", - указал Цуй Тянькай.

"Полагаю, что в современном мире все экономики мира тесно связаны, все их сектора тоже. По этой причине, если предпринимаются действия для того, чтобы нанести урон интересам одной из стран, это неминуемо повлечет собой негативный эффект на другие экономики и сферы деятельности", - подчеркнул глава дипмиссии.

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