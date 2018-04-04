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Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США

Экономика и бизнес
4 апреля, 14:47 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, апреля. /ТАСС

Пекин подал официальное заявление в соответствующие органы международной организации

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Штаб-квартира Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария

Штаб-квартира Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария

© REUTERS/Denis Balibouse

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу введения США торговых пошлин на китайский импорт, подав официальное заявление в соответствующие органы международной организации, заявило в среду министерство коммерции КНР.

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США обнародовали список подпадающей под пошлины китайской продукции

"4 апреля Китай подал запрос в орган урегулирования споров ВТО для начала консультаций по поводу введения США торговых пошлин на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974 года], официально инициировав процедуру урегулирования споров ВТО", - говорится в документе.

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Дональда Трампа обнародовала список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Их вступление в силу будет зависеть от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

"США пренебрегли принципами ВТО, нарушили собственные обязательства перед этой международной организацией и опубликовали рекомендации о введении пошлин против Китая на основании 301-й статьи и вознамерились повысить таможенные пошлины в отношении около 1300 наименований продукции из КНР, что в будущем может сказаться на наших экспортных поставках на общую сумму в $50 млрд", - заявило ведомство.

"Такой односторонний подход не только наносит серьезный ущерб законным интересам Китая, но и в большей степени нарушает правила ВТО и подрывает авторитет основанной на этих правилах системы многосторонней торговли. Китай выражает в связи с этим решительный протест", - указывается в обращении министерства.

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