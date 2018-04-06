Китай примет комплексные контрмеры против торговой политики США

ПЕКИН, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство Китая должно принять новые комплексные контрмеры в ответ на торговую политику США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства коммерции КНР.

"Что касается заявлений американской стороны, то мы будем не только прислушиваться к словам, но и следить за действиями второй стороны. Если США продолжат игнорировать протесты Китая и мирового сообщества, по-прежнему будут следовать по пути односторонней политики и торгового протекционизма, то Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой", - указано в документе.

"Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа", - указывается в заявлении ведомства.

Торговые отношения КНР и США

Президент Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении главы администрации США, этот шаг - реакция "на несправедливые ответные меры со стороны Китая".

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи.