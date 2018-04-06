Иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram поступил в суд

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Исковое заявление Роскомнадзора с требованием заблокировать мессенджер Telegram за непредоставление ФСБ РФ ключей от дешифровки сообщений пользователей поступило в Таганский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Таганский районный суд Москвы поступило заявление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) об установлении на территории РФ ограничений доступа к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей интернета и функционирование которых обеспечивается компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Процессуальных решений по указанному заявлению пока не вынесено, заявление передано на изучение судье", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"Информацию о процессуальном движении иска сообщим по мере ее поступления в ближайшие дни", - отметила представитель суда.

Как заявили ранее в пресс-службе Роскомнадзора, 6 апреля подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в интернете - компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В Роскомнадзоре уточнили, что иск подан в связи с выявлением ФСБ неисполнения компанией обязанностей организатора распространения информации, установленных законодательством.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram назвало это требование технически невыполнимым и пыталось опротестовать его в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. В случае невыполнения этого условия до 4 апреля Роскомнадзор пообещал направить исковое заявление в суд с требованием ограничить на территории РФ доступ к интернет-ресурсам компании.