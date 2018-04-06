РСПП может поддержать пересмотр меры пресечения братьям Магомедовым

ТАСС, 6 апреля. Российский союз промышленников и предпринимателей не будет вмешиваться в дело против Зиявудина и Магомеда Магомедовых, но может поддержать изменение меры пресечения в отношении предпринимателей, сказал журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед 31 марта были арестованы по делу в крупных хищениях. Официальные обвинения братьям пока не предъявлены. После их задержания бизнес-омбудсмен Борис Титов публично высказался против ареста предпринимателей на стадии следствия, выступив за домашний арест.

"Мы готовы поддержать, прежде всего, руководителей компании, членов РСПП. У нас есть уставная обязанность - защищать своих членов. Речь идет о поддержке ходатайства адвокатов о пересмотре меры пресечения. Это единственное, что мы себе можем позволить, не пытаясь вмешаться в следственный и судебный процесс", - сказал журналистам президент РСПП Александр Шохин. Магомедовы арестованы до 30 мая. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Магомедовы арестованы до 30 мая. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества.

"В случае с Магомедовыми есть пресловутая 210-я статья (организация преступного сообщества - прим.ТАСС), которая позволит считать, что это не чисто экономическое преступление", - добавил Шохин. Он также отметил, что РСПП может обратиться в Генпрокуратуру по поводу обоснованности применения этой статьи по делу братьев Магомедовых.

"Наверное, обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой посмотреть, взять под контроль, в том числе и вопрос об обоснованности применения 210-й статьи", - заявил он.

Непростое состояние

Состояние Зиявудина Магомедова, одна из компаний которого построила в Калининграде стадион к Чемпионату мира по футболу, оценивается в $1,4 млрд.

Главный актив Магомедова - группа "Сумма", чей основной бизнес сосредоточен в транспортно-логистической сфере и нефтегазовом секторе: Новороссийский морской торговый порт (25,05% акций), судоходная компания Fesco (головная компания - "Дальневосточное морское пароходство", 32,5%), контейнерный оператор "Трансконтейнер" (25,07%), Объединенная зерновая компания (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (90%) и другие. Кроме того, через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One - компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.

В пятницу на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru) появилась информация о намерении малоизвестной компании "Арсагера" подать иск о банкротстве Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), главным акционером которого выступает "Сумма". Fesco назвала заявление компании провокационным, а ее утверждение о наличии у ДВМП признаков банкротства неверным.