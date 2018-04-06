Вице-президент ТТП: США устраняют конкурентов, вводя санкции в отношении бизнеса РФ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Введение США новых санкций в отношении ряда российских предпринимателей и компаний является попыткой устранить конкурентов на мировом рынке. Об этом заявил ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

"Никто не боится этих санкций, но раздражающий фактор они вносят. Подобными мерами американцы устраняют сейчас неугодных им конкурентов. Например, санкции в отношении Алексея Миллера /глава "Газпрома" - прим. ТАСС) - это санкции в отношении "Газпрома". Это, прежде всего, устранение конкурентов", - сказал он.

Падалко отметил, что введение санкций вряд ли стало неожиданным для российских бизнесменов. "Абсолютно уверен, что эти санкции не явились неожиданностью ни для Миллера, ни для Дерипаски, ни для Костина. Думаю, что к ним давно наши структуры подготовились. Ожидание того, что произошло сегодня, оно уже давно было", - добавил он.

Кроме того, как отметил вице-президент ТПП РФ, такого рода решения не добавляют авторитета властям США среди предпринимателей мирового уровня. "Все уже прекрасно понимают, что когда-то эти санкции будут сняты. И то, что Россия выстоит и выдержит их, это ни у кого сомнений не вызывает", - добавил Падалко.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+. Кроме того, в список попали группа "Ренова" Вексельберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова, банк "Российская финансовая корпорация" (принадлежит Рособоронэкспорту, также значится в списке), NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга.