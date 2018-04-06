Падение Dow Jones к закрытию биржи составило 2,34%

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию биржевой сессии в 16:00 (23:00 мск) в пятницу упал на 574 пункта или на 2,34%, до 23930 пунктов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

За час до закрытия сессии снижение индекса было еще более значительным. Он рухнул на 700 пунктов или более чем на 3%, однако к закрытию сессии подрос почти на 150 пунктов.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 58 пунктов или на 2,19%, до 2604. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 2,28% или на 161 пункт, до 6915.

Как отметила газета The Wall Street Journal (WSJ), причиной обвала стали усиливающиеся опасения участников рынка по поводу возможной полномасштабной торговой войны между США и Китаем. По информации издания, особенно сильно в ходе только что завершившейся биржевой сессии пострадали крупные промышленные компании, ориентированные на экспорт. Акции General Electric упали на 3,31% до $12,99 за акцию, Apple - на 2,24% до $168,92, Ford - на 1,76% до $11,15. "Существуют серьезные опасения по поводу того, что торговые меры в отношении Китая не дадут позитивных результатов", - приводит газета мнение главы консалтинговой компании Bingham Osborn & Scarborough Джеффа Ланкастера.

Участники рынка сбрасывают акции и уходят в "тихие гавани" (государственные облигации и золото), несмотря на заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин в пятницу в интервью телекомпании CNBC сказал, что цель властей США состоит в том, чтобы торговой войны с Китаем не было.

Как заявил в этой связи в интервью WSJ управляющий директор брокерской компании O'Neil Securities Кенни Полкари, "если администрация Трампа смягчит риторику в предстоящие выходные, то ситуация на рынке изменится к лучшему".