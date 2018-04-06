Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Падение Dow Jones к закрытию биржи составило 2,34%

Экономика и бизнес
6 апреля, 23:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, апреля. /ТАСС

Как отметила газета The Wall Street Journal, причиной обвала стали усиливающиеся опасения участников рынка по поводу возможной полномасштабной торговой войны между США и Китаем

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию биржевой сессии в 16:00 (23:00 мск) в пятницу упал на 574 пункта или на 2,34%, до 23930 пунктов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Смотрите также
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже

Почему обвалился американский индекс Dow Jones

За час до закрытия сессии снижение индекса было еще более значительным. Он рухнул на 700 пунктов или более чем на 3%, однако к закрытию сессии подрос почти на 150 пунктов.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 58 пунктов или на 2,19%, до 2604. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 2,28% или на 161 пункт, до 6915.

Как отметила газета The Wall Street Journal (WSJ), причиной обвала стали усиливающиеся опасения участников рынка по поводу возможной полномасштабной торговой войны между США и Китаем. По информации издания, особенно сильно в ходе только что завершившейся биржевой сессии пострадали крупные промышленные компании, ориентированные на экспорт. Акции General Electric упали на 3,31% до $12,99 за акцию, Apple - на 2,24% до $168,92, Ford - на 1,76% до $11,15. "Существуют серьезные опасения по поводу того, что торговые меры в отношении Китая не дадут позитивных результатов", - приводит газета мнение главы консалтинговой компании Bingham Osborn & Scarborough Джеффа Ланкастера.

Участники рынка сбрасывают акции и уходят в "тихие гавани" (государственные облигации и золото), несмотря на заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин в пятницу в интервью телекомпании CNBC сказал, что цель властей США состоит в том, чтобы торговой войны с Китаем не было.

Как заявил в этой связи в интервью WSJ управляющий директор брокерской компании O'Neil Securities Кенни Полкари, "если администрация Трампа смягчит риторику в предстоящие выходные, то ситуация на рынке изменится к лучшему".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Посольство РФ в Лондоне назвало отказ в визе Виктории Скрипаль политически мотивированным
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости