Бумаги российских компаний дешевеют в Лондоне после публикации санкционного списка

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Ценные бумаги российских компаний, попавших в новый санкционный список США, дешевеют на Лондонской фондовой бирже, реагируя на новый санкционный список минфина США, опубликованный в пятницу.

Биржа была вынуждена приостановить в понедельник торги глобальными депозитарными расписками (GDR) горнодобывающей компании Evraz, когда они подешевели до минимума с декабря 2016 года, потеряв в цене 10,99%. После возобновления торгов падение бумаг продолжилось и сейчас потери в стоимости составляют свыше 13%.

ГДР "Норильского никеля" и Сбербанка упали к данному моменту на 16%, компании "Полиметалл" - на 10%, группы компаний "Петропавловск" - на 2,6%.

После внесения в новый санкционный список бизнесмена Олега Дерипаски Лондонская биржа приостановила торги расписками подконтрольной ему En+.

США также остановили торги расписками компаний: санкции запрещают американским компаниям и гражданам иметь любые отношения с фигурантами санкционного списка. GDR компании торгуются на Мосбирже, где они теряют к настоящему времени около 16%.