Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций

ТАСС, 9 апреля. Международные торговые дома отказываются от сделок по покупке алюминия у "Русала" из-за санкций, введенных США против компании и ее совладельца Олега Дерипаски 6 апреля. Об этом Bloomberg сообщили представители сразу пяти торговых компаний на условиях анонимности.

По словам собеседников агентства, рекомендации о том, что они не могут продолжать больше работать с российской компанией, они получили от банков и юристов.

Ранее агентство сообщило о том, что "Русал" разослал своим клиентам письмо, в котором просил их приостановить платежи по контрактам.

Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски и его восьми компаний (En+, "Русал", "Группа ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русские машины", инвестиционная компания B-Finance, холдинг "Базовый элемент") в пятницу. В разъяснениях указывалось, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг En+, "Русала" и "ГАЗ". До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные с этими и другими компаниями из списка.

Как пишут аналитики Раффайзенбанка, новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с "Русалом", а это означает дефолт по евробондам и другим операциям (компания уже заявила о возможных технических дефолтах по ряду кредитных операций), а также к перебоям продаж алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл у компании.