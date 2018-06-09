Трамп предложил создать беспошлинную зону в рамках G7

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что на саммите Группы семи предложил создать беспошлинную зону в рамках этого объединения. Американский лидер рассказал об этом на пресс-конференции перед отлетом из Канады в Сингапур, где он должен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Никаких пошлин, никаких барьеров - вот, как должно быть - и никаких субсидий", - отметил он, отвечая на вопросы о предложениях, которые он высказал на саммите.

Президент, однако, не уточнил, как сами Соединенные Штаты собираются отменять свои пошлины. Вместо этого он в очередной раз раскритиковал правительство Канады за "огромные пошлины" на американскую молочную продукцию.

"Мы не хотим платить сколько бы то ни было. Почему мы должны платить? - отметил президент. - В конечном счете это то, что вы [остальные участники G7] хотите. Вы хотите беспошлинную зону, отсутствие [торговых] барьеров и субсидий".

Критика в адрес партнеров

"Мы хотим и ожидаем, что другие страны предоставят справедливый доступ американскому экспорту на [свой] рынок", - подчеркнул он.

Трамп в очередной раз раскритиковал своих союзников и партнеров. "Мы как свинья-копилка, которую все грабят. Это будет прекращено, или мы прекратим торговать с ними. И это очень эффективный ответ, если нам придется это сделать", - сказал президент.

"У них нет выбора, - отметил глава государства, добавив, что ряд компаний покинули США, чтобы избежать торговых барьеров со стороны других государств. - Мы исправим эту ситуацию. И если она не будет исправлена, тогда мы не будем иметь дело с этими странами".

"Евросоюз жестоко относится к Соединенным Штатам. И они это понимают, они знают это. Когда я говорю им [об этом], они улыбаются мне", - отметил американский лидер.

При этом он назвал саммит успешным и сказал, что его участники провели "чрезвычайно продуктивные разговоры о необходимости справедливой и взаимовыгодной торговли".

Отвечая на вопросы о введенных США пошлинах на сталь и алюминий, глава вашингтонской администрации порекомендовал остальным странам не принимать ответных мер.

"Если они ответят, то допустят ошибку", - сказал он.

Будет ли коммюнике?

Франция считает весьма вероятным подписание всеми участниками саммита "Большой семерки" итогового совместного коммюнике, заявил в Ла Мальбе представитель Елисейского дворца. В том, что касается обсуждения ситуации в мировой торговле, он сообщил, что стороны вырабатывают формулировку, указывающую на необходимость проведения реформы Всемирной торговой организации. Причем содержание этой формулировки должно учитывать требования, выдвигаемые в этой сфере Соединенными Штатами.

Нынешний саммит проходит на фоне углубляющихся разногласий между США и остальными членами этого неформального объединения экономически развитых стран (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). В связи с этим эксперты полагают, что по итогам саммита в Канаде его участникам впервые в истории таких встреч вообще не удастся подготовить традиционное итоговое коммюнике.