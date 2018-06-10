Трамп: США не позволят вводить торговые пошлины против своих компаний другим странам

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не позволит другим странам вводить масштабные пошлины и торговые барьеры против своих компаний. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в своем Twitter.

"Соединенные Штаты не позволят другим странам вводить против наших фермеров, рабочих и компаний масштабные пошлины и торговые барьеры. Отправляя при этом свою продукцию в нашу страну без налогового сбора", - написал он.

Трамп назвал "замечательными встречи и отношения с лидерами шести стран" Группы семи на саммите в Канаде. "Особенно после того, как они узнали, что я не могу позволить им вводить крупные пошлины и создавать серьезные [торговые] барьеры для американской торговли, - подчеркнул Трамп. - Они в полной мере осознают, откуда я. После многих десятилетий начнется справедливая и взаимовыгодная торговля!"

По словам президента США, "злоупотребления в торговле" продолжались "достаточно долго".

Ранее в субботу глава Белого дома раскритиковал своих партнеров и заявил, что Вашингтон "хочет и ожидает, что другие страны предоставят справедливый доступ американскому экспорту на [свой] рынок". Трамп назвал США "свиньей-копилкой, которую все грабят". "Это будет остановлено, или мы прекратим торговать с ними. И это очень эффективный ответ, если нам придется это сделать", - сказал президент.

Отвечая на вопросы о введенных США пошлинах на сталь и алюминий, глава вашингтонской администрации порекомендовал остальным странам не принимать ответных мер. "Если они ответят, то допустят ошибку", - сказал он.