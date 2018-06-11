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Прокуратура Мюнхена завела дело в отношении главы Audi в связи с "дизельным скандалом"

Экономика и бизнес
11 июня, 13:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, июня. /ТАСС

Руперта Штадлера подозревают в мошенничестве и опосредованном подлоге

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Глава Audi Руперт Штадлер

Глава Audi Руперт Штадлер

© AP Photo/Matthias Schrader

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура Мюнхена возбудила в связи с "дизельным скандалом" дело по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" в отношении главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера и провела обыски в его жилище. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении.

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Дело возбуждено также в отношении еще одного члена правления компании Audi, которая входит в группу Volkswagen. В его квартире также прошли обыски.

Ранее страну потрясли громкие разоблачения, связанные с дизельными автомобилями. Изначально в центре скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этому формально все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам, в действительности же предельные значения превышались в разы.

Ранее в офисах Audi также прошли обыски.

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