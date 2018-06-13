Силуанов: РФ готова провести ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге "на высочайшем мировом уровне"

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Россия полностью готова к проведению в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025 на высочайшем уровне. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на 163-ей Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МВБ).

"Российская Федерация готова провести на свой территории в Екатеринбурге на высочайшем уровне самую масштабную Всемирную выставку ЭКСПО в истории. ЭКСПО для России - проект первостепенной важности, который всесторонне поддерживается властью, бизнесом и гражданами", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что завтра, 14 июня, в России стартует чемпионат мира по футболу, часть мероприятий которого также пройдет в Екатеринбурге. Первый вице-премьер сообщил, что Россия готова ввести облегченный визовый режим на время проведения ЭКСПО-2025 по аналогии с ЧМ-2018. Билет на ЭКСПО-2025 в случае победы России будет равен визе для участника мероприятия. Силуанов добавил, что специальный федеральный закон позволит участникам выставки пользоваться налоговыми, страховыми и таможенными льготами для успешного наполнения своих площадей.

Силуанов подчеркнул, что Россия обеспечит доступ к участию в выставке большого количества стран для укрепления международного сотрудничества. "Мы подготовили обширную программу помощи развивающимся странам, ее объем - €170 млн. За счет средств программы национальные делегации получат все необходимое для участия в выставке и будут комфортно размещены, они смогут пользоваться всей инновационной инфраструктурой ЭКСПО и города", - заметил первый вице-премьер.

По его словам, согласно предложенной Россией концепцией выставки "Умный город - катализатор развития личности" после завершения мероприятия эта территория превратится в место, где будут протестированы и реализованы перспективные инновационные разработки, преображающие городскую среду и улучшающие качество жизни горожан. "Этот новый район Екатеринбурга, передовой не только технологически, но и социально, он станет площадкой в развитии личности и становлении нового поколения профессионалов", - резюмировал Силуанов.

Как отметил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, "весь научный потенциал страны отражен в выбранной концепции - "Умный город". По словам Сергеева, площадка проведения Экспо в Екатеринбурге будет обладать всей инновационной инфраструктурой.

После проведения выставки, сообщил президент РАН, павильоны будут использоваться в качестве образовательных центров. Кроме этого, по его словам, площадке будет присвоен статус особой экономической зоны, что "обеспечит комфортные условия ведения бизнеса". "Это даст возможность реализовывать компаниям самые амбициозные проекты", - подчеркнул он.

В свою очередь глава российского заявочного комитета Светлана Сагайдак заявила, что "Россия готова к приему ЭКСПО". Для проведения выставки, считает она, у Екатеринбурга есть все необходимые условия. "Мечтаем встретить вас в Екатеринбурге в 2025 году", - обратилась Сагайдак к представителям Международного бюро выставок.

Проведение ЭКСПО-2025 в России в случае победы Екатеринбурга на конкурсе даст импульс развитию всей страны, заявил в среду заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на пресс-конференции в Париже по итогам презентации российской заявки на проведение выставки.

"Для России очень важно проведение ЭКСПО в 2025 году, одного из ведущих событий в мире", - сказал Каламанов. "Так как мы ни разу с 1851 года не проводили подобную всемирную выставку, я полагаю, что для России это будет действительно важно", - отметил он.

С точки зрения развития страны и региона, подчеркнул Каламанов, "это даст серьезный импульс развитию Свердловской области и страны в целом - это и налоги, которые будут поступать в бюджеты, но импульс будет также дан и развитию промышленности, сопутствующих направлений".

С кем боремся

Конкурентами России в борьбе за право провести ЭКСПО-2025 являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года. ЭКСПО-2025 планируется провести в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.