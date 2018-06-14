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Эксперты: пенсионную реформу нужно запускать как можно скорее

Экономика и бизнес
14 июня, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Специалисты Центра развития НИУ ВШЭ отмечают, что другие варианты решения проблем пенсионной системы могут иметь негативные последствия

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Эксперты Центра развития НИУ ВШЭ уверены, что процесс повышения пенсионного возраста должен быть запущен как можно скорее. От этого выиграют и пенсионеры, и налогоплательщики. Об этом сообщается в аналитической справке Центра.

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"Учитывая, что процесс повышения пенсионного возраста занимает значительное время [распространенным в мире является увеличение пенсионного возраста ежегодно на 0,5 года], пенсионная реформа должна быть запущена как можно скорее. От этого выиграют и пенсионеры, и налогоплательщики. Все равно, рано или поздно по этому пути придется пройти", - отмечается в материалах ВШЭ.

Эксперты ВШЭ отмечают, что другие варианты решения проблем пенсионной системы могут иметь негативные последствия, так как неблагоприятные демографические сдвиги при отсутствии реформ ведут к увеличению расходов на пенсионное обеспечение, но в настоящее время возможности увеличивать бюджетные расходы ограничены.

"Наиболее "простой" вариант решения проблем - увеличение финансирования за счет повышения ставок пенсионных взносов и/или дополнительных трансфертов из федерального бюджета. В России обе эти меры были применены в рамках пенсионной реформы в 2010 году. С точки зрения и краткосрочной, и долгосрочной перспектив эти меры ведут к масштабному экономическому кризису", - отмечается в материалах ВШЭ.

Также негативные социальные последствия могут быть при реализации варианта решения пенсионных проблем за счет ограничения обязательств перед пенсионерами и сокращения общего и индивидуальных коэффициентов замещения.

Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, где рассматривается законопроект о повышении пенсионного возраста, правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - сказал Медведев, говоря о планирующемся повышении пенсионного возраста. По его словам, "это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

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