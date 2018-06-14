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АКРА прогнозирует увеличение пенсий на 40% при повышении пенсионного возраста

Экономика и бизнес
14 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предложенная реформа пенсионного возраста может в будущем увеличить размер пенсии на 40%, подсчитал эксперт группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов.

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"В старой формулировке, по нашему демографическому прогнозу, доля людей в пенсионных возрастах к 2034 году выросла бы до 28-29% населения с нынешних 25%. В обсуждаемом варианте к 2034 году эта доля составит 20-21% (такая доля была характерна для начала 2000-х)", - сказал он ТАСС.

"При неизменной системе взносов и использования Пенсионного фонда России, такая разница - это потенциально на 40% более высокие пенсии, чем в сценарии со старыми пенсионными возрастами. С учетом, что и люди в ранее пенсионных возрастах (а в новой конструкции - трудовых возрастах), тоже будут платить взносы - пенсии теоретически могут быть на 50% выше. Цена этого - на 15-20% более длинная трудовая жизнь", - заявил Куликов.

Правительство в четверг предложило поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет с 60 для мужчин и до 63 лет с 55 для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Увеличение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать назначенные им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режиме.

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