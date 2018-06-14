Эксперт: повышение пенсионного возраста в РФ улучшит благосостояние пожилых людей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста в стране позволит улучшить благосостояние пожилых людей всех категорий. Такое мнение высказала ТАСС в четверг руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил, что правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

По мнению эксперта, новый этап пенсионной реформы должен позволить устранить "ряд перекосов", которые были вызваны годами советской экономики, исключавшей инвестиционные механизмы накоплений, крахом СССР, обесценившего имевшиеся накопления, естественным для всех развитых стран старением населения, демографической ямой, порожденной Великой Отечественной войной и усугубленной в 1990-х годах. "Реформа [повышения пенсионного возраста] должна позволить повысить благосостояние пожилых людей всех категорий", - сказала Соколова.

Она отметила, что повышение пенсионного возраста поможет отодвинуть так называемый возраст дожития, перейти к "нормальным стратегиям для третьего возраста", защитить трудовые права граждан предпенсионного возраста, сохранить опытных сотрудников в экономике и повысить защищенность и независимость женщин при выходе на пенсию. "Когда принимались действующие нормы по возрасту, средняя продолжительность жизни была в полтора раза ниже, условия труда совершенно иные. В 50 лет многие были уже инвалидами, сохранять эту планку в XXI веке - это не то что нелепо, это даже преступно", - подчеркнула Соколова.

Преодоление демографического кризиса

В свою очередь, директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что при повышении пенсионного возраста будет возможно одновременно расширить кадровый резерв, который в настоящее время серьезно ослаблен в связи с демографическим кризисом, и расширить количество работников, которые содержат одного пенсионера и смягчают нагрузку на бизнес и на граждан в виде налогов.

"Сейчас ситуация балансирует на критическом уровне. Если еще 30 лет назад одного пенсионера содержали четыре работника, то сейчас одного пенсионера содержит 1,7 работника, а это очень обременительно по налогам как для самих работников, которые недополучают доходы, так и для бизнеса, который должен эти налоги платить", - считает Данилин.

Также, по его мнению, пенсионная реформа будет включать в себя комплексное улучшение жизни людей пенсионного возраста. "Как пример, в профессии людей интеллектуального труда работают и после наступления пенсионного возраста, приблизительно 90% людей, при этом мы сами представляем, как тяжело найти работу в таком возрасте", - добавил эксперт.