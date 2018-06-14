Глава РСПП надеется, что кабмин и ЦБ удержат инфляцию на фоне роста НДС в пределах 4%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин надеется, что правительство и ЦБ при повышении НДС с 18% до 20% смогут удержать инфляцию в пределах 4%.

"Повышение НДС - наименее рискованный вариант с точки зрения роста фискальной нагрузки и негативных последствий для бизнеса и населения. Конечно, будет некоторый всплеск инфляции, но хотелось бы, чтобы правительство и ЦБ удержали ключевую ставку, поскольку от этого зависит ставка для заемщиков. Очень важно удержать инфляцию на уровне не больше 4%", - сказал Шохин ТАСС, комментируя одобренные в четверг кабмином налоговые реформы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о предложении правительства повысить НДС с 18% до 20%, кабинет министров поддержал инициативу. Это принесет бюджету РФ дополнительно около 600 млрд рублей в год с 2019 года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства. По его оценке, новая налоговая мера приведет к ускорению инфляции в 2019 году не более чем на 1,5 п.п. - до 4-4,5%. Это не повлияет на налоговую политику, заметил он.

При этом правительство готово использовать ряд компенсационных мер, напомнил Шохин. Это отмена налога на движимое имущество, снижение порога с 7 млрд до 2 млрд рублей для упрощенного возмещения НДС и отмена трансфертного ценообразования.

По мнению главы РСПП, повышение НДС было необходимо в рамках исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина. Для его исполнения можно было использовать три ресурса: повышение фискальной нагрузки, увеличение дефицита бюджета и повышение пенсионного возраста. Все три меры и будут использованы правительством, напомнил Шохин.

НДС также частично перекладывается на конечного потребителя, отметил собеседник агентства. "Здесь важно то, что правительство решило сохранить все льготные ставки", - уточнил он.