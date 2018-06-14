Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Siemens не смог оспорить решение суда по делу о турбинах в Крыму

Экономика и бизнес
14 июня, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Суд также подтвердил отказ "Технопромэкспорту" в удовлетворении встречного иска к компании

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение судов нижестоящих инстанций, которые не удовлетворили иск Siemens к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - о поставках в Крым турбин германского производства, сообщил ТАСС представитель "Технопромэкспорта" Дмитрий Багнюк.

Смотрите также

Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым

Кроме того, суд подтвердил отказ "Технопромэкспорту" в удовлетворении встречного иска к Siemens о признании недействительными некоторых пунктов контракта на поставку турбин.

"Кассационная инстанция оставила в силе ранее принятые судебные акты по данному делу", - сказал Багнюк.

Он также добавил, что односторонние санкционные ограничения США и ЕС, из-за которых, по мнению защиты "Технопромэкспорта", Siemens и подал иски, не являются нормами международного права и не могут исполнятся на территории России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Санкции в отношении России Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
Страны
США Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Биография Станислава Говорухина
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости