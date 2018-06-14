Siemens не смог оспорить решение суда по делу о турбинах в Крыму

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение судов нижестоящих инстанций, которые не удовлетворили иск Siemens к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - о поставках в Крым турбин германского производства, сообщил ТАСС представитель "Технопромэкспорта" Дмитрий Багнюк.

Кроме того, суд подтвердил отказ "Технопромэкспорту" в удовлетворении встречного иска к Siemens о признании недействительными некоторых пунктов контракта на поставку турбин.

"Кассационная инстанция оставила в силе ранее принятые судебные акты по данному делу", - сказал Багнюк.

Он также добавил, что односторонние санкционные ограничения США и ЕС, из-за которых, по мнению защиты "Технопромэкспорта", Siemens и подал иски, не являются нормами международного права и не могут исполнятся на территории России.