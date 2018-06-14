МВФ прогнозирует высокие темпы роста экономики США в краткосрочной перспективе

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует высокие темпы роста экономики и создание рабочих мест в США в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе МВФ.

"В краткосрочной перспективе экономику США ожидают высокие темпы роста и создание рабочих мест. Безработица уже близка к [тем низким] показателям, которые не наблюдались с конца 1960-х годов, и экономический рост ускоряется, чему способствует краткосрочное бюджетное стимулирование, долгожданное восстановление частных инвестиций и благоприятные финансовые условия", - отмечается в докладе.

По данным МВФ, рост ВВП США в нынешнем году составит 2,9%, а в следующем году - 2,7%. По мнению экономистов, причиной этого является "благоприятная внешняя среда" и "широкая глобальная деятельность". Они ожидают, что в следующем году в экономике страны будет зафиксирован "самый продолжительный подъем за всю ее историю". В документе также говорится о том, что инфляция к середине года "незначительно превысит" показатель в 2% - цель, установленную Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Авторы доклада рекомендовали ЦБ "ускорить темпы повышения базовой процентной ставки".

МВФ ожидает, что краткосрочный экономический рост США стимулирует экономический подъем их партнеров, в первую очередь Мексики и Канады.

При этом, по прогнозам специалистов МВФ, несмотря на "хорошие краткосрочные перспективы", американскую экономику ожидает "ряд уязвимостей в среднесрочной перспективе". Так, темпы роста экономики в 2020 году составят уже 1,9%, в 2021-м - 1,7%, в 2022-м - 1,5%, в 2023-м - 1,4%.

Риски для американской и мировой экономики

Проциклическая налогово-бюджетная политика США повысит риски как для американской, так и мировой экономики, говорится в докладе. "Проциклическая налогово-бюджетная политика [Вашингтона] повысит риски как для американской, так и мировой экономики. Такой финансовый путь обеспечит краткосрочный рост экономики США и многих их торговых партнеров. В то же время это расширит спектр и повысит степень будущих рисков как для американской, так и для мировой экономики", - говорится в документе.

В частности, по мнению его авторов, проведенная вашингтонской администрацией налоговая реформа может стать одной из причин того, что дефицит бюджета федерального правительства превысит 4,5% ВВП к 2019 году. "Это почти вдвое больше, чем показатель дефицита, который был зафиксирован всего лишь три года назад", - подчеркивают экономисты. Кроме того, они считают, что данная реформа "будет иметь лишь незначительные последствия для производственного потенциала", но приведет к существенным бюджетным расходам.

По прогнозам Фонда, нынешняя политика властей может стать источником повышения государственного долга США, а также более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции. В свою очередь, это может привести, отмечается в докладе, к появлению волатильности и потрясениям на рынках активов США, усложнению финансовой ситуации.

МВФ считает, что нынешняя политика страны "увеличит глобальные дисбалансы" и создаст "риски для будущей рецессии", которая может произойти уже после 2020 года.

Создание открытой торговой системы в мире

Политика нынешней администрации Соединенных Штатов препятствует созданию открытой торговой системы в мире и может нанести вред как Вашингтону, так и его торговым партнерам, отмечается в докладе МВФ.

Его авторы указывают, что американские власти "ввели или предложили ввести новые пошлины, либо же другим путем ограничивают импорт в США". "Эти меры, скорее всего, отдалят мир от открытой, справедливой и основанной на правилах торговой системы с неблагоприятными последствиями как для экономики США, так и для их торговых партнеров", - говорится в документе.

Авторы доклада указывают на возросшую в мире обеспокоенность по поводу вводимых США пошлин. Они считают, что Вашингтон своими действиями "активизирует цикл ответных мир" со стороны других стран и создаст "серьезные факторы неопределенности, которые могут препятствовать инвестициям на территории США и за рубежом". По мнению МВФ, американские пошлины дадут другим странам повод "ссылаться на вопросы обеспечения национальной безопасности, чтобы оправдать введение широких ограничений на импорт". "Таким образом, это может подорвать основанную на установленных нормах мировую торговую систему", - отмечается в докладе.

Экономисты считают, что американская политика может нарушить "глобальные и региональные цепочки поставок" и "нанести ущерб целому ряду стран, а также международным компаниям США, которые зависят от этих цепочек поставок".

Фонд рекомендует США и их торговым партнерам "сотрудничать в конструктивном ключе с целью сократить торговые барьеры урегулировать торговые и инвестиционные разногласия без введения пошлин" и применения других торговых мер ограничительного характера.