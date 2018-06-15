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СМИ: Трамп намерен ввести пошлины в 25% на импортные автомобили

Экономика и бизнес
15 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Сейчас на иномарки приходится более трети американского авторынка

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен ввести 25%-ные пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства и запасных частей к ним в рамках стратегии по защите американских экономических интересов.

Об этом сообщила в пятницу американская газета Politico.

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"Трамп считает введение пошлин на импортные автомобили важной частью своей среднесрочной стратегии, - цитирует издание неназванного высокопоставленного представителя администрации США. - Президент рассматривает введение заградительных импортных пошлин на автомобили как попытку стимулирования американской экономики".

По словам собеседника газеты, введение указанных импортных пошлин имеет и политическую подоплеку. "Это попытка представить Республиканскую партию и действующую администрацию в качестве защитников американских рабочих с целью усиления их политических позиций в преддверии промежуточных выборов в стране 6 ноября 2018 года", - сказал чиновник.

На сегодняшний день на иномарки приходится более трети американского автомобильного рынка. Из 17,3 млн автомашин, проданных на территории страны в минувшем году, местного производства было около 11 млн. Суммарный объем поставок иностранных автомобилей и запчастей в США в 2017 году превысил $228 млрд. При этом производственные возможности американских автомобильных заводов, согласно данным газеты, были задействованы на 80%.

Ранее американские власти ввели таможенные пошлины на импорт металлургической продукции в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. С 1 июня эти меры вступили в действие также и в отношении ближайших экономических партнеров США: Евросоюза, Канады и Мексики.

ЕС уже оспорил решение США в ВТО. Более того, Брюссель сформировал обширный список категорий американских товаров, на которые могут быть наложены ответные пошлины в размере от 10% до 50%. В этот список, в частности, попали такие символичные для США товары, как джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и американские спиртные напитки.

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