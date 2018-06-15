Силуанов: бизнес воспринял предложение о повышении НДС с пониманием

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бизнес с пониманием воспринял предложение правительства о повышении ставки НДС с 18% до 20%. Об этом заявил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы встречались и с коллегами из РСПП [Российский союз промышленников и предпринимателей], и с другими объединениями. Мы говорили о том, что были разные предложения и варианты по изменению налоговой системы. Вопрос увеличения НДС при одновременном снижении прямых налогов и упрощении возмещения НДС был с пониманием воспринят коллегами из бизнеса", - сказал Силуанов.

"Те ресурсы, которые мы получим от этого налога, пойдут на развитие инфраструктуры, развитие новых секторов экономики. В этом как раз будет осуществляться участие бизнеса: будут новые заказы, бизнес получит спрос со стороны государства", - добавил первый вице-премьер.

Он также отметил, что принят пакет мер, направленных на регулирование налоговой системы, позволяющих оказывать поддержку бизнесу. "Мы говорим о том, что мы снижаем на постоянной основе ставку страховых взносов с 34%, которая должна быть введена с 2021 года, до 30%, мы отменяем налог на движимое имущество, сложный налог на бизнес, "налог на модернизацию" его еще называли, мы ускоряем, упрощаем процедуру возмещения НДС как при экспорте, так и внутри нашей страны. Целый ряд действий направлен в сторону бизнеса", - сказал Силуанов.

Правительство РФ на заседании в четверг, 14 июня, предложило повысить НДС с 18% до 20% с 2019 года.