В Японии перезапустили очередной атомный реактор

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Четвертый реактор АЭС "Гэнкай" на юго-западном острове Кюсю перезапустили в субботу после того, как он был признан полностью безопасным и соответствующим новым жестким государственным нормам. Об этом сообщила его компания-оператор Kyushu Electric Power.

Четвертый энергоблок АЭС "Гэнкай" был остановлен для проверок в декабре 2011 года после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной того же года. Ожидалось, что после проведенных на нем работ реактор запустят в минувшем мае. Однако этому помешала авария с насосом одной из систем его охлаждения.

Это уже девятый энергетический реактор в Японии, вновь запущенный после аварии на АЭС "Фукусима-1".

До нее атомная энергетика давала примерно 30% производимой в стране электроэнергии, работали около 50 реакторов. Однако после аварии на "Фукусима-1" все они были остановлены для проверок и модернизации в соответствии с новыми правилами безопасности.