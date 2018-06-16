Кабмин обещает направить средства от повышения НДС на социальные нужды

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Дополнительные средства от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) пойдут на социальные нужды и повышение качества госуслуг, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Эти средства пойдут в первую очередь в эти социальные отрасли, и мы за предстоящие шесть лет должны увидеть новое качество тех услуг, которые оказывает государство в первую очередь, этих отраслей. И особый упор будет сделан на здравоохранение", - сказал Силуанов.

Повышение НДС до 20%, предложенное правительством в четверг, дополнительно даст федеральному бюджету РФ около 620 млрд рублей в год. Параллельно кабмин предлагает изменить тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование, что приведет к сопоставимым потерям бюджета Пенсионного фонда России в 2021 году. В последующих годах эти потери, по подсчетам Минфина, будут увеличиваться и составят в 2024 году 763,88 млрд рублей.