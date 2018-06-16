СМИ: Индия повышает пошлины на 30 товаров из США

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. В ответ на решение США о повышении пошлин на индийские сталь и алюминий Нью-Дели отменяет льготные тарифы на импорт 30 товаров из Соединенных Штатов. Как сообщила в субботу газета The Indian Express, об этом намерении Индия поставила в известность Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Индия хотела бы отметить, что сумма, полученная от отмены таможенных льгот [на американские товары], будет соответствовать той сумме, к которой привели меры, введенные Соединенными Штатами", - приводит газета слова из уведомления, направленного в ВТО.

По данным СМИ, ввозные пошлины, как ожидается, будут повышены на мотоциклы с объемом двигателя более 800 куб. см - на 50%, пошлины также в разной степени будут повышены на борную кислоту, некоторые металлические изделия, чечевицу и другие товары.

Как в свою очередь отмечает телеканал NDTV, Индия рассчитывает получить от этих мер около $239 млн. При этом ожидается, что повышение американских пошлин обойдется Индии в сумму порядка $241 млн.

В марте США подняли ввозные пошлины на 25% на сталь и на 10% на алюминий из ряда государств, в том числе из Индии.