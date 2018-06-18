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В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции

Экономика и бизнес
18 июня, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Сенатор Валерий Рязанский пояснил, что его беспокоит прогноз, озвученный главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Отказ от балльной пенсионной системы станет нецелесообразным при угрозе повышенной инфляции. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский по итогам президиума думских единороссов, прошедшего в понедельник с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует отказаться от балльной пенсионной системы, которая начала действовать в РФ с 2015 года.

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"Сегодня на заседании президиума фракции Набиуллина, рассказывая о предполагаемой инфляции, называла цифры достаточно проблемные, поэтому, может быть, тема [отказа от балльной системы] сама собой уйдет. Если будет угроза повышенной инфляции, то лучше оставить балльную систему, потому что это защита от того, чтобы эти деньги не съедались инфляцией", - сказал Рязанский журналистам.

Первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев также отметил, что такая система подходит для условий высокой инфляции. "В 2013 году введение балльной системы было оправдано, потому что была достаточно высокая инфляция. Предсказать, какова была бы инфляция на будущее, было невозможно, поэтому пенсия, фиксируемая в деньгах, могла бы очень серьезно обесцениться. И тогда было принято это решение, оно подходило для условий инфляции высокой - о том, что мы фиксируем в баллах, в чем накапливается пенсия, а размер баллов ежегодно определяется законом о бюджете Пенсионного фонда", - пояснил он.

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Персоны
Исаев, Андрей Константинович Голикова, Татьяна Алексеевна Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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