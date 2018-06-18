Минэкономразвития не поддержало маркировку пива в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ поддерживает предложение об учете пива в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), однако считает нецелесообразным маркировать пиво в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Данный проект постановления [об учете пива в ЕГАИС] поддержан Минэкономразвития. На данном этапе считаем нецелесообразным вводить маркировку идентификационными знаками на алкогольную продукцию", - заявили в министерстве.

Ранее газета "Известия" сообщила, что против маркировки пива и парфюмерных изделий со спиртом в рамках ЕАЭС выступило Росалкогольрегулирование.

По информации издания, в начале апреля Минпромторг сформировал и направил в правительство на согласование перечень товаров для маркировки цифровыми кодами или чипами. Среди товаров, на которых должны появиться средства индивидуальной идентификации, есть пиво и пивные напитки, а также косметические средства со спиртом, например, духи и лосьоны. В перспективе предлагается в обязательном порядке промаркировать продукцию не только в России, но и в рамках Евразийского экономического союза.

В Минэкономразвития напомнили, что духи и туалетная вода включены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Список уже утвержден правительством РФ.

"Перечень был согласован на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Минэкономразвития перечень также был поддержан", - отметили в министерстве.