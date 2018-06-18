РАЭК: запуск сервиса YouTube Music поможет росту легального медиапотребления в РФ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Запуск в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music, о котором было объявлено в понедельник, поможет росту легального медиапотребления. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Глобальными конкурентами для YouTube Music являются, в том числе, шведский стриминговый сервис Spotify, а также Apple Music. На российском рынке прослушивания музыки также есть свои крупные игроки. Среди них - разработанный "Яндексом" сервис для потокового прослушивания музыки "Яндекс.Музыка". Ежемесячная аудитория "Яндекс.Музыки", по данным пресс-службы, составляет более 20 млн пользователей, при этом количество платных подписок не раскрывается. Ранее руководитель сервиса "Яндекс.Музыка" Андрей Гевак говорил газете "Ведомости", что по итогам 2016 года число платных подписчиков сервиса и музыкальных приложений на его основе превысило 250 тыс. человек.

Функция поиска и воспроизведения музыки есть у крупнейшей в России соцсети "ВКонтакте" - как в собственном приложении соцсети, так и в рамках отдельного стримингового приложения Boom. По данным соцсети, в июне количество активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах "ВКонтакте", "Одноклассники" и мобильном приложении Boom превысило 1,5 млн. В то же время общая месячная аудитория только соцсети "ВКонтакте" составляет 97 млн пользователей, из них многие слушают музыку.

По словам Плуготаренко, наличие на рынке нескольких игроков "полезно как для рынка, так и для пользователей". "Чем больше конкурентов на этом рынке, тем лучше для самого рынка и для роста легального медиапотребления", - отметил эксперт. Он уточнил, что позитивное влияние будет наблюдаться, если рыночные условия для всех игроков будут равными: не будут искусственных преимуществ или барьеров для тех или иных сервисов, налоговые условия будут одинаковы, и не будет дифференциации в отношениях с правообладателями.

Глава РАЭК отметил, что при наличии на рынке нескольких сильных игроков легальное медиапотребление будет расти более быстрыми темпами, чем обеспечивается механизмом только борьбы с пиратством. "Создание альтернативных пиратским легальных площадок и платформ, с большими объемами контента, с современными витринами, где контент легко находится и предоставляется пользователю в отличном качестве, где есть несколько моделей потребления - подписка, покупка единицы контента, бесплатное потребление контента в обмен на просмотр рекламы - это главный вектор в повышении медиапотребления, который работает более успешно, чем запретительный тренд", - резюмировал он.