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ОНФ предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг

Экономика и бизнес
19 июня, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Штрафы могут доходить до 200 тыс. рублей

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) разработал законопроект, который вводит административную ответственность для авиакомпаний за овербукинг - продажу большего количества билетов, чем мест на борту самолета. Инициатива была внесена на рассмотрение координационного совета фракции "Единая Россия" в Госдуме, сообщает во вторник пресс-служба ОНФ.

Отмечается, что авиакомпании, которые отказываются перевозить пассажиров по собственной инициативе без предусмотренных на то законом обстоятельств, "будут обязаны выплатить административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, причем за повторное правонарушение штраф составит до 200 тыс. рублей".

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"К ответственности будут привлекаться и недобросовестные менеджеры авиаперевозчиков. Штраф для должностных лиц авиакомпаний составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей за первое нарушение и от 15 тыс. до 30 тыс. рублей за повторное", - говорится в сообщении.

Как пояснил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" депутат Госдумы Александр Васильев, слова которого приводит пресс-служба ОНФ, "принятие законопроекта станет отличной превентивной мерой против нарушения прав пассажиров". По его словам, в этом случае "именно авиаперевозчику надо будет доказать, что непосадка пассажира на рейс имела под собой законные основания, что упростит для граждан защиту своих прав".

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