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В Совфеде заявили, что пенсионная реформа не затронет военных и полицейских

Экономика и бизнес
19 июня, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Повышение пенсионного возраста также не коснется тех, кто имеет право на досрочную пенсию в связи с "вредной" работой, добавил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста в России не коснется военнослужащих, полицейских, а также некоторых других категорий граждан. Об этом ТАСС сказал во вторник глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, возглавляющий социальную платформу "Единой России".

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Законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июня. Планируется, что реализация реформы начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

"Предложенная реформа не коснется целого ряда категорий наших граждан - военных и сотрудников правоохранительных органов, граждан, имеющих право на досрочные пенсии в связи с занятостью на работах с вредными, тяжелыми условиями труда, с радиационным воздействием", - сказал Рязанский, комментируя пенсионную реформу, предложенную правительством РФ.

Он также подчеркнул, что реформа "точно не коснется граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам", например, женщин, родивших пять и более детей, или тех, кто родил и воспитывает ребенка-инвалида до восьми лет.

Сенатор отметил, что в обществе активно обсуждаются предложения правительства о повышении пенсионного возраста. "Безусловно, перед принятием решения необходимо широкое и всестороннее обсуждение. Мы за то, чтобы собрать все конструктивные предложения", - сказал Рязанский.

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